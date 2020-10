Rekord: So viel hat Capital Bra mit seiner Pizza verdient

Capital Bra: So beliebt ist die #TeamCapi-Pizza

Nichtmal ein halbes Jahr ist es her, dass Capital Bra als erster Rapper, seine eigene Pizza in die Tiefkühlabteilungen der deutschen Supermärkte brachte. Für die #TeamCapi-Pizza in den Sorten Rindersalami oder Grillgemüse standen die Fans sogar Schlange, wenn sie denn mal nicht ausverkauft war. Der knusprige Snack von Gangstarella löste nicht nur bei seinen Fans einen Hype aus, auch Leuten die keine Rap-Musik hören, schmeckt die Pizza aus dem eigenen Backofen nach wie vor ausgezeichnet. Sogar so gut, dass sie es in den wenigen Monaten geschafft hat, zu den beliebtesten deutschen TK-Pizzen zu gehören…

Rekord! Capital Bra gewinnt Gold-Award für Pizza

Umso krasser, was Capital Bra in dieser Zeit schon mit seiner Pizza verdient hat. Seit Mitte Mai hat er über 2,5 Millionen Pizzen verkauft, was bei einem Stückpreis á 4 Euro mehr als 10 Millionen Euro sind - WOW ein richtiger Businesstyp! Allein 1.000.000 Pizzen wurden im Juli verkauft, REKORD – wofür dem "Benzema"-Star jetzt der Pizza-Gold-Award verliehen wurde. Auf den Award ist er so stolz, dass er die goldene Auszeichnung prompt Zuhause an die Wand hing! Das hat Capi bisher mit keinem anderen Preis gemacht. Als Dankeschön für seine Fans, die verantwortlich für diese krassen Verkaufszahlen und die 10 Millionen Euro Umsatz von Capital sind, versteckte er jetzt einige Autogrammkarten in den Pizzakartons der Tiefkühltheke seines örtlichen Supermarkts!

Wenn ihr neben dem Pizza-Award auch einen #GoldenenOtto für Capita Bra wollt, dann stimmt jetzt bei der #BRAVOOttoWahl2020 für ihn ab.

