#TeamCapi-Pizza: So viel hat Capital Bra verkauft

"Da brauchst du dir keine Sorgen mehr um deinen Umsatz machen" kündigte Capi schon in seinem Promo-Video auf Instagram an – und damit sollte der Bratan recht behalten. Denn schon jetzt, nichtmal zwei Wochen nach Pizza-Release ist die #TeamCapi-Pizza von Gangstarella schon der absolute Kassenschlager! Zusammen wurden die Sorten Grillgemüse und Rindersalami schon über 500.000 Mal verkauft! Seiner Pizza widmete der "Nur Noch Gucci"-Star sogar einen eigenen Song, den er jedoch nie veröffentlichen wird.

Capital Bra: Eine Million Pizzen

Da die hohe Nachfrage aber nicht nachlässt, arbeitet die Produktion jetzt schon in Sonderschichten! Bis Anfang Juni sollen geschätzt 1 Million Pizzen an Kaufland, Rewe und Edeka-Filialen in ganz Deutschland geliefert werden - krass! Die Pizza mit der Extra-Schicht Belag scheint nicht nur seinen Fans zu schmecken, sondern bei A-Z ein richtiger Hit zu sein!

Capital Bra verkauft mehr Pizza als Alben

So viele Pizzen bringen auch eine Menge Umsatz! In den rund drei Wochen, die die Pizza nun auf dem Markt ist, dürfte Capi bei einem Preis von ca. 4 Euro pro Pizza an die 4 Millionen Euro verdient haben. Auch wenn er damit noch lange nicht so viel Cash wie mit seiner Musik macht, mit rund 500.000 verkauften Alben hat der Berliner Rapper schon mehr Pizzen als Alben verkauft!

