Capital Bra postete neuen Song auf Insta

Capital Bra hat in den letzten 5 Jahren mehr Songs als jeder andere deutsche Künstler gedroppt und damit einen krassen Meilenstein in der deutschen Musikgeschichte erreicht! Und nicht nur das, in seiner noch relativ jungen Rap-Karriere hat er es 28 Mal auf den ersten Platz der Single-Charts geschafft. "Tilidin","Wieder Lila" und "110" sind nur eine kleine Auswahl seines krassen Erfolgs! Doch bei den bisher insgesamt 98 Tracks, wird (und soll) es natürlich nicht bleiben. Erst gestern teilte er in seinem Insta-Feed einen neuen Song, obwohl die Fans die Lines direkt feierten wird er den Track aber wohl nie veröffentlichen.

Capital Bra droppt Pizza-Song

"Belelelegt" ist der Promo-Track für sein neustes Projekt, am 11.5.20 brachte Capital Bra seine erste eigene Pizza auf den Markt! In ganz Deutschland stürmten Fans die TK-Abteilungen bei Kaufland, Rewe und Edeka, auf der Suche nach der #TeamCapi-Pizza von Gangstarella. Trotzdem wollte er noch mehr Werbung machen und wie gelingt einem Rapper das am besten? Na klar, mit Musik! Also baute er in Studio ein paar Beats zusammen und rhymte sich einen Pizza-Track zusammen!

Darum wird Capi "Belelelegt" nicht veröffentlichen

Wie zu Anfang des Videos gesagt, war der der Song nur ein Promo-Gack, den er und die Jungs nur zum Spaß für sich selbst aufgenommen haben. "Belelelegt" wird also weder auf Spotify noch auf YouTube auftauchen. Schade, denn wie wir es von Capis Hits gewohnt sind, ist auch dieser Sound ein richtiger Ohrwurm – vielleicht wäre er ja sogar sein 29. Nummer 1 Hit …

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!