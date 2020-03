Capital Bra: Krasser Fitness-Plan

Nachdem Rap-Star Capital Bra mit 16 von der Schule flog, fing er an, mit Gras zu dealen. Er selbst fing auch früh mit dem Kiffen an – doch jetzt ist endgültig damit Schluss! Der Bratan scheint es nämlich wirklich ernst zu meinen mit seinem neuen "Healthy Lifestyle". Schon vor einer Woche kündigte Capital Bra an: Ich höre auf zu rappen – natürlich nur, wenn er sein Trainings-Ziel bis zum Sommer nicht erreichen sollte. Der "Berlin"-Star geht jetzt nämlich regelmäßig ins Fitness-Studio und macht in Zeiten von Corona sogar Home-Workouts, um auf ein Körpergewicht von 80kg zu kommen. Fleißig, Capi!

Samra: "Capi kifft seit drei Monaten nicht mehr!"

Capital Bras Kollege und bester Freund, Rapper Samra, der bald sein erstes Solo-Album veröffentlicht, ist dagegen noch nicht auf den Gesundheits-Zug aufgesprungen. Er raucht wie gewohnt ziemlich viele Zigaretten am Tag und konsumiert regelmäßig Drogen wie Marihuana, also Gras. Vor Kurzem waren die beiden "100K Cash"-Stars gemeinsam in Amsterdam – der Hauptstadt aller Kiffer! Während Samra sich dort ordentlich Joints gegönnt hat, wie er in seiner Intagram-Story verrät, soll Capi nüchtern geblieben sein. "Du meinst das richtig ernst mit deinen 80 Kilo, wa?" fragt er Capital in einem Video, der mit Ja antwortet. Dazu verrät Samra: "Der kifft seit drei Monaten nicht!" Stark … Weiter so, Capi! Dann wirst du bald eine richtige Maschine … 🤪 💪

