Joe Biden: Nachricht an alle Trump-Anhänger

Er will das Land vereinen! Joe Biden, der am 7. November als neuer US-Präsident gewählt wurde, wandte sich mit kraftvollen Worten an das amerikanische Volk. In Delaware richtete er sich an die Wähler von Präsident Donald Trump: „Ich kann eure Enttäuschung nachempfinden. Ich habe in der Vergangenheit auch öfter Verluste erleiden müssen. Aber lasst uns gegenseitig eine Chance geben und einen Kompormiss finden. Dies ist die Zeit, Amerika zu heilen!” Biden ergänzte: „Ich verspreche euch, ein Präsident zu sein, der nicht versucht, zu spalten. Ich will uns zusammenbringen. Ich sehe keine roten und blauen Staaten. Ich sehe die Vereinigten Staaten.”

Kamala Harris: Sie gibt allen Frauen Mut

Mit ihm auf der Bühne? Kamala Harris – die erste gewählte Schwarze Vizepräsidentin. Sie sagte in ihrer emotionalen Rede: „Unsere Demokratie und die Seele Amerikas stand auf dem Wahlzettel – und die ganze Welt hat auf uns geschaut. Ihr habt es geschafft, eine neue Zeit in Amerika einzuläuten.” Abschließend sagte sie: „Ich mag zwar die erste Vizepräsidentin sein, aber ich werde mit Sicherheit nicht die letzte sein. Jedes kleine Mädchen, das heute Abend zusieht, weiß, dass in diesem Land alles möglich ist.”

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Spotify ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->