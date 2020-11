Mit 273 Wahlmännerstimmen gewinnt Joe Biden

Pennsylvania war der entscheidende Staat! Am Samstag (7. November) wurde endlich die frohe Botschaft verkündet: Joe Biden wird am 20. Januar offiziell der neue Präsident der Vereinigten Staaten. Mit 273 Wahlmännerstimmen schlug er seinen Kontrahenten Donald Trump.

Joe Biden spricht Amerika Mut zu

Erst am Freitag Nacht meldete sich Joe Biden zum dritten Mal und spricht Amerika Mut zu. Er hatte gehofft, eine Siegesrede zu halten. Doch auch am Freitag (6. November) stand noch nicht fest, wer die US-Wahl 2020 gewonnen hat. Joe Biden, der ganz klar vor dem amtierenden US-Präsidenten Donald Trump lag, entschied sich trotzdem dazu, eine Rede im Bundesstaat Delaware zu halten. Neben Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris sagte er mit hoffnungsvoller Stimme: "Wir haben noch keinen Sieg, aber die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Wir werden das Rennen gewinnen. Wir haben über 74 Millionen Wählerstimmen – so viel hat noch kein Präsident in der Geschichte der USA bekommen. Die Menschen haben gesprochen und sie wollen, dass unser Land wieder zusammenkommt. Kamala Harris und ich versprechen euch, dass wir ab dem ersten Tag im Weißen Haus die Corona-Pandemie versuchen, in den Griff zu bekommen. Ich bin optimistisch, wenn ich an unsere Zukunft denke." Jetzt hat er mit mehr als über 30.000 Stimmen Donald Trump in Pennsylvania überholt und deshlab zum 46. Präsident der USA ernannt.