"Powerpuff Girls" Spin-Off: Wurde das Skript geleaked?

"Powerpuff Girls": Steht das Spin-Off jetzt schon vor dem Aus?

Als wir gehört haben, dass die Kult-Serie "Powerpuff Girls" ein Spin-Off bekommt, waren wir ganz aus dem Häuschen. Eine Animationsserie aus der Kindheit wird zu einer Live-Action-Serie. Wie aufregend! Vor einigen Tagen kamen dann aber ernüchternde News auf uns zu: Die "Powerpuff Girls" Pilot-Folge floppte und nun wird die erste Folge tatsächlich nochmals gedreht. Schauspielerin Dove Cameron, die den Charakter Bubbles verkörpert, droppte nun, dass sie noch nie einen Piloten zweimal drehen musste! Das ist kein gutes Zeichen ­… Ist nun die ganze "Powerpuff Girls" Produktion in Gefahr? Wir hoffen doch nicht! Doch wieso floppte die Pilot-Folge eigentlich? „Ich kann nicht so viel darüber sprechen, aber was ich sagen kann ist, das auf jeden Fall nicht das Skript geleaked wurde“, so Dove in einem Interview. Es kamen nämlich die Gerüchte auf, dass dies der wahre Grund sei, weshalb die Produzenten eine neue erste Folge wollen. „Es gibt mehrere Gründe, die Folge nochmals neu zu drehen. Es gibt viele verschiedene Dinge zu modernisieren und zu beachten. Alles muss stimmig ineinanderpassen, wie bei einem Puzzle. Das ist nicht immer so einfach“, fügte die Schauspielerin hinzu.

Starttermin für neue "Powerpuff Girls" Serie?

Auch wenn es noch kein exaktes Startdatum für die "Powerpuff Girls" Serie gibt, so ist in etwa Herbst 2021 als Release geplant. Es sei denn, die nächste Pilot-Folge wird wieder nichts, dann können wir uns das Spin-Off vielleicht auch komplett abschminken. Durch das erneute Schreiben und Produzieren der Pilot-Folge wird sich ein potenzieller Release aber auf jeden Fall nach hinten verschieben. Wer weiß, wie lange die Produzent*innen brauchen, um die richtige Tonalität des Spin-Offs zu treffen. Wir hoffen jedenfalls bald coole Abenteuer von den "Powerpuff Girls" Hauptdarsteller*innen Chloe Bennet (Blossom), Dove Cameron (Bubbles) und Yana Perrault (Buttercup) zu sehen! 🥰

