“Powerpuff Girls: First-Look der neuen Girls!

Blossom, Bubbles und Buttercup – die Namen der „Powerpuff Girls“ sind nicht nur Fans der Serie ein Begriff! Nachdem schon länger bekannt ist, welche Stars sich die Hauptrolle ergattern konnten, zeigt nun ein erstes Set-Foto, wie die drei Mädels im echten Leben aussehen! 😍

Die beliebtesten Comicfiguren

Die Reaktion der Fans war … gespalten

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Nicht einmal einen Monat ist es her, dass bekannt wurde, dass Chloe Bennet (Blossom), Dove Cameron (Bubbles) und Yana Perrault (Buttercup) die Hauptrollen in der Live-Action-Serie „Powerpuff Girls“ übernehmen. Und nun dürfen sich Fans auf der ganzen Welt an dem ersten Blick auf die drei Mädels im Kostüm freien. Nunja, manche haben sich gefreut. Andere waren nicht so richtig begeistert. Einige Fans kritisierten den Look der drei Schauspielerinnen als ziemlich „billig“ – oder wie es ein Fan so taktvoll umschrieb: „Was war das Budget für die Kostüme, 15 Dollar? Ich bin ziemlich sicher, dass ich die hätte nähen können.“ 😂 Andere empfinden den Reboot der Serie als Ausschlachtung ihrer Kindheitserinnerungen. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Meinung mit einem Trailer noch ändern wird.

Noch ist die Serie nicht abgenommen

Das Produktionsstudio hinter dem Reboot, The CW, hat bisher nur eine Pilotfolge geordert. Heißt, dass eine ganze Staffel noch immer in der Schwebe liegt. Zumindest die Prämisse scheint vielversprechend: Die Serie wird sich um die älteren „Powerpuff Girls“ drehen, die desillusioniert von ihrer „Kindheit“ als Superheldinnen sind, die den ganzen Tag nur damit beschäftigt waren, die Stadt und die Welt zu retten. Ihr wisst schon, anstatt solche Dinge zu tun, die Kinder eben tun, wie auf dem Spielplatz spielen, zur Schule gehen und mit Freund*innen abhängen. Da wird sich der Professor, der in dieser Version von Donald Faison gespielt wird (viele kennen ihn noch aus „Scrubs“) aber einiges anhören müssen! Wir sind weiterhin neugierig auf die Serie und sind sehr gespannt auf einen baldigen Trailer!

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->