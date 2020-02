Post Malone: Horror-Tattoo 😮

Post Malone: Ein Mega-Hit nach dem anderen!

Post Malone, gebürtig Austin Post, trifft mit seinen Songs einen Zeitgeist. Mit seinen Textzeilen können sich seine Fans identifizieren. Er singt von Herzschmerz, Beziehungs-Aus, Partynächten. "Posty" spricht Emotionen an, welche wir alle in uns haben: Freude, Trauer, Wut und noch so einige mehr. In seinen Songs "Circles" und "Goodbyes" verarbeitete Post Malone, dass Beziehungs-Ende seiner On-Off-Freundin Ashlen Diaz. Für den 24-Jährigen ist seine Musik eben etwas ganz Besonderes. Aber auch seine Tattoos sind ein Teil von ihm. Und immer wieder kommt ein neues Kunstwerk dazu 😋

Post Malone: Neues Face-Tattoo!

Erst zum Ende des Jahres 2019 hat sich Post Malone ein neues Gesichtstattoo stechen lassen. Nämlich einen riesigen Morgenstern auf seiner Backe! Und gerade einmal ein paar Wochen später, besuchte er schon wieder seinen Tätowierer des Vertrauens. Vor zwei Tagen hat sich Post Malone nämlich ein richtiges Horror-Tattoo stechen lassen! Auf seiner linken Backe ist nun ein blutverschmiertes Kreissägeblatt verewigt! Crazy oder? 🤭 Und das wird auch bestimmt nicht das letzte Tattoo von "Posty" gewesen sein! Immer mehr Promis springen auf die Tattoo-Welle auf und lassen sich, Motive für die Ewigkeit, stechen. Ob im Gesicht, auf den Fingern, am Hals oder auf den Armen, die Celebrities schmücken ihre Körper an den verschiedensten Stellen. Schau dir unsere Tattoo-Galerie an und finde heraus, was die Tattoos der Stars bedeuten und wo sie sich befinden!

