"Pokémon Go": Fans starten Petition gegen App!

„Pokémon Go“ hat schon einige Jahre auf dem Buckel – doch noch immer ist die App weltweit superbeliebt! Viele hatten damals Sorge, als die Pandemie begann, dass sie die App nicht mehr verwenden können. Denn wie der Name schon andeutet, geht es bei „Pokémon Go“ darum, sich draußen zu bewegen. Darauf war quasi das gesamte Konzept ausgerichtet! Spielehersteller Niantic reagierte aber flott und passte eine Menge Spielmechaniken an, damit sich die Spieler*innen nicht unnötig in Gefahr begeben mussten, um weiterspielen zu können. Doch eine Änderung soll nun zurückgenommen werden. Ähm, ist Corona schon vorbei? Die Fans sind überhaupt nicht begeistert und starten nun eine Petition!

Niantic will wichtige Änderung zurücknehmen

Als die Pandemie begann, passte Ninatic ziemlich schnell gewisse Mechaniken ihrer App an. So musste man früher sehr nahe an einem sogenannten „Poké-Stop“ sein, um daraus Gegenstände, wie Tränke und Pokébälle zu bekommen. Da die Mobilität aller Menschen aufgrund der Pandemie stark eingeschränkt war, passte Niantic die Entfernung an: Nun konnten auch Menschen von weiter weg die Gegenstände aus den „Poké-Stops“ erhalten, ohne dafür bspw. zwingend das Haus verlassen zu müssen. Die Änderung kam bei den Spieler*innen sehr gut an! Doch umso größer ist nun die Aufregung, als Niantic angekündigt hat, diese Änderung wieder zurückzunehmen – nachdem sie eigentlich versprochen hatten, dass es sich hierbei um eine von Corona unabhängige Änderung handeln sollte. Die Fans können diesen Schritt nicht nachvollziehen und starteten nun eine Petition, um die Veränderung aufzuhalten!

Die Petition sammelte bereits über 60.000 Unterschriften

Auf change.org sammeln sich aktuell über 67.000 Unterschriften für die Petition gegen „Pokémon Go“ (Ziel: 75.000). Auf der Webseite heißt es: „Die erhöhte Distanz war eine der besten Änderungen, die sie [Niantic] jemals gemacht haben, wodurch das Spiel sicherer und zugänglicher für alle wurde.“ In den Kommentaren schreiben die Fans, warum sie sich für eine Unterschrift entschieden haben. So schreibt eine Person: „Die Spieler*innenerfahrungen sollten immer verbessert werden. Eine positive Veränderung zurückzunehmen, ist ein Schlag ins Gesicht für deine Kund*innen.“ Niantic ist bekannt dafür, stetig Änderungen an der App vorzunehmen – einige davon wurden auch positiv aufgenommen und schließlich konnte sich „Pokémon Go“ nur so all die Jahre halten. Doch diese Änderung stößt bei den Fans nur auf Verwirrung und Ablehnung. Und wir denken uns auch: Nur weil es gerade Lockerungen gibt, ist die Pandemie (leider) noch lange nicht vorbei. Die Leute zu zwingen, sich für ein Spiel in Gefahr zu begeben, ist ziemlich verantwortungslos. Immerhin zeigt die Vergangenheit, dass Niantic auf solche Kontroversen reagiert – wir sind gespannt, wie sich das noch entwickelt!

