Pokémon-Eier: 10 Dinge, die keinen Sinn ergeben

Pokémon-Eier sind eine sehr seltsame Sache! Seit Jahren können Pokémon miteinander gepaart werden, was erst einmal harmlos klingt und die besagten Eier hervorbringt. Was soll groß dagegen sprechen, immerhin ist Pokémon ein Spiel für Kinder und die ganzen Tierchen ja auch super süß, nicht wahr? Wenn man einen genaueren Blick hinter die Kulissen der „Pokémon-Pension“ wirft, kann man erahnen, dass nicht alles so super süß verläuft, wie wir uns das wünschen würden. 😂 Wir haben 10 Dinge für euch gesammelt, die an Pokémon-Eiern keinen Sinn ergeben!