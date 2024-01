"Percy Jackson: Die Serie": Das kann Percys Schwert Riptide wirklich!

Das Metall nennt sich himmlische Bronze – ein Begriff und Material, direkt aus Rick Riordans BĂŒchern ĂŒbernommen. Aber was macht das Material so besonders? Himmlische Bronze ist ein seltenes Metall, das zum Schmieden der magischen GegenstĂ€nde und Waffen verwendet wird. Das Metall wird vom Olymp von Zyklopen fĂŒr die Götter und Halbgötter abgebaut. Warum es fĂŒr die Herstellung von Waffen verwendet wird?

Das erklĂ€rt Annabeth Percy in der neuen Folge von "Percy Jackson: Die Serie": GegenstĂ€nde aus himmlischer Bronze haben keine Auswirkungen auf normale Menschen, sondern nur auf die Götter und diejenigen, die mit ihrer Welt verbunden sind. Percys Schwert Riptide, wĂŒrde also keinen Menschen verletzen, sondern "nur" Halbgötter, Monster und Götter! So gibt es (zumindest in der Menschenwelt) keine ungewollten Opfer, wenn Halbgötter in der Öffentlichkeit mit Monstern zusammenstoßen. Das ist, wie wir bereits in den ersten Folgen gesehen haben, nicht selten der Fall. 😠Ein GlĂŒck, dass Percy zum richtigen Zeitpunkt mit dem Schwert ausgestattet wurde! Auch andere GegenstĂ€nde, die wir in der ersten Staffel gesehen haben/sehen werden, sind aus dem besonderen Metall: Annabeths Messer, Lukes Schwert, Backbiter ist halb Stahl, halb himmlische Bronze, Poseidons Dreizack und Zeus’ Herrscherblitz!

Doch warum hat Hephaistos nun den Eingang zum Wasserpark aus himmlischer Bronze gebaut? Ganz einfach: Er wollte dadurch sicherstellen, dass nur Halbgötter oder Götter den Park betreten können!