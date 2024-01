"Percy Jackson: Die Serie": Die größten Enthüllungen der vierten Folge

Der Gateway Arch von St. Louis ist DAS Wahrzeichen der Stadt. Doch in der vierten Folge von "Percy Jackson: Die Serie" erfahren wir, dass dieses nicht durch Menschenhand gebaut wurde! Wie Annabeth verrät, haben alle Kinder von Athena eine Liebe zur Architektur und den Drang, etwas Dauerhaftes als Tribut an ihre Mutter zu bauen. Die meisten nationalen Monumente in den Vereinigten Staaten sollen von Athenas Kindern stammen! Diese werden zu Tempeln für Athena und schützen somit auch ihre Kinder und andere Halbgötter vor Monstern im ganzen Land – eine Win-win-Situation also. Und einer dieser Tempel ist der St. Louis Gateway Arch. Annabeth hat den Wunsch, etwas Ähnliches zu Ehren ihrer Mutter zu bauen. Ob sie das auch noch will, nachdem sie das Trio so im Stich lässt?