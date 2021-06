"Panic": Wie gefährlich sind die Challenges bei den Dreharbeiten?

Am Freitag ist die neue Serie "Panic" auf Amazon Prime Video gestartet. Dort treten die Schüler einer Kleinstadt in Texas in gefährlichen Spielen gegeneinander an: Die Challenges in "Panic" sind extrem, aber auch in echt? Wir haben Hauptdarstellerinnen Olivia Welch und Jessica Sula gefragt, wie gefährlich die Dreharbeiten der neuen Amazon-Prime-Serie waren. "Überhaupt nicht gefährlich für uns! Wir haben ein wirklich wundervolles Stuntteam", erklärt Olivia Welch im Interview mit BRAVO, "und auch ein großartiges Visual-Effects-Team, die im Nachhinein alles sehr gruselig und gefährlich haben aussehen lassen." Würde man die Stunts jedoch im echten Leben nachmachen, sind sie natürlich extrem gefährlich, deshalb gibt's noch einen Tipp von Olivia: "Sollte jemand auf die Idee kommen das nachzumachen: TUT ES NICHT! Das ist alles nicht echt, sondern Magie der Filmtechnik."

DIE SÜSSESTEN REAL-LIFE-SERIEN-PAARE

"Panic": Darum sehen die Challenges nach den Dreharbeiten so gefährlich aus

Fakt ist: Die neue Amazon-Prime-Serie "Panic" ist echt krass geworden. Wenn es nach Olivia Welch geht, haben wir das vor allem dem Team der Spezialeffekte zu verdanken. "Sie lassen es so gruselig aussehen, während wir nur 1,5 Meter über dem Boden hängen – und in der Serie sieht es so aus, als würden wir unser Leben riskieren", erklärt Olivia Welch. Jemand balanciert in der Serie mehrere Meter über dem Boden auf einem Balken? Kein Thema, die Stars werden doppelt und dreifach abgesichert und schweben natürlich nicht in schwindligen Höhen. Für diese Art von Dreharbeiten und Stunts braucht man dann vor allen eins: eine blühende Vorstellungskraft. "Das ist echt hart", ergänzt Jessica Sula, "man muss sich selbst wirklich davon überzeugen, dass man in Lebensgefahr steckt, während man ganz genau weiß, dass man von Menschen umgeben ist, die wollen, dass es einem gut geht." Die Stimmung am Set zu "Panic" soll laut Angaben der Girls nämlich immer gut und liebevoll gewesen sein – fast wie eine zweite Familie! Umso überzeugender finden wir jetzt die Schauspielkünste des Casts.

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->