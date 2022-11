OstBoys: Wadik

Die OstBoys sind gerade mega angesagt. Die Cousins Slavik und Wadik treten in ihren Videos als ganz normale Marzahner Jungs auf – was man ihnen auch zu 100% abkauft! Was die meisten Fans der beiden aber nicht wissen: "Wadik" und "Slavik" sind Schauspieler! Wadik wurde durch seine Videos bei den OstBoys zum Star, aber noch bevor er seine YouTube-Karriere startete und sogar noch bevor er Hausmeister von Alexanderplatz wurde (;-)), studierte er laut Wikipedia in Kiew, der Hauptstadt seiner Heimat Ukraine, Grafik und Motion Design an der Nationalen Universität für Technologie und Design. Danach zog er nach Deutschland und bewarb sich an einer mega renommierten Film-Akademie – er wollte Regisseur werden! Ab 2011 studierte er an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg und führte bei mehreren Kurzfilmen Regie.