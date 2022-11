MrsBella: Friseurin

Aus der Serie: Das haben die YouTuber vor ihrer Internet-Karriere gemacht

YouTube-Star zu sein ist der absolute Traumjob von vielen Jugendlichen. Dagi, Bibi und Co. haben bereits erreicht, was viele wollen! Sie haben Millionen von Abonnenten bei YouTube, viele Follower bei Instagram und verdienen mit ihrem Hobby – Videos machen – richtig viel Kohle. Doch das war nicht immer so! Schau hier, was deine Idole gemacht haben, bevor sie ihre YouTube-Karriere starteten …