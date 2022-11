OstBoys: Slavik

Slavik hat sogar eine schauspielerische Ausbildung: Er heißt eigentlich Mark Filatov und laut seinem Wikipedia-Eintrag nahm er von 2009 bis 2011 Unterricht in Schauspiel, Sprecherziehung und Camera Acting. Zudem soll er ein Studium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart absolviert haben. Krass! Der 28-Jährige spielte sogar an der Seite von Emilia Schüle eine Hauptrolle in einem Kurzfilm und spielte ein Jahr lang in einer KiKa-Serie mit.