“Only Murders In The Building” streamt seit kurzem bei Disney Plus! Und die Serie scheint ziemlich gut anzukommen, wenn man sich die ersten Kritiken so anschaut. Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez spielt in der Show eine Hauptrolle und wurde vor einigen Monaten sogar schon blutverschmiert in Handschellen abgeführt. Hoffen wir mal, dass das kein allzu dicker Spoiler für die Show ist! Die Fans der Sängerin machen sich ein wenig Sorgen darum, dass sie nie wieder Musik machen wird. Das hängt wohl auch davon ab, wie gut „Only Murders In The Building“ ankommt. Dass die Prämisse der Serie auf einem grausamen Verbrechen beruht, in das ein Co-Erschaffer involviert war, macht die Show zumindest für einige Fans immens interessanter …

Worum geht’s in „Only Murders In The Building”?

Die Serie dreht sich um drei Nachbar*innen, nämlich Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) und Mabel (Selena Gomez), die in einem Appartement-Gebäude in der News Yorker Upper West Side leben. Die drei sind große Fans von „True Crime“-Storys, was sie zusammenschweißt. Ihre Leidenschaft für wahre Mordfälle wird enorm entfacht, als sich in dem Appartement-Komplex ein echter Mordfall abspielt und einer ihrer Nachbarn tot aufgefunden wird. Nun wollen die drei Hobby-Detektiv*innen mithilfe ihres „Fachwissens“ den Mord aufklären – und müssen feststellen, dass der*die Mörder*in auch im Gebäude leben könnte … Jede der bisher drei Folgen hat eine andere Hauptfigur im Fokus – und in der zweiten erfahren wir, dass Mabel das Opfer (Tim) schon seit ihrer Kindheit kannte und sein Tod ihr sehr nahegeht! Ein Gefühl, dass dem Co-Erschaffer der Show, John Hoffman, bekannt sein dürfte.

Der tragische Hintergrund der Serie

Hoffman hat Mabels Hintergrundgeschichte nämlich auf seinen eigene Lebenserfahrungen aufgebaut. Wie er in einem Interview mit The Wrap verriet, verlor er vor nicht langer Zeit einen Freund aus Kindheitstagen. „Vor einem Jahr, bevor ich begann, für die Serie zu schreiben, wurde ein Freund von mir tot zusammen mit einer anderen Person in seiner Wohnung gefunden, was wie ein Mord/Selbstmord aussah.“ Es habe so gewirkt, als sei sein Freund der Mörder gewesen, der sich am Ende das Leben nahm, was sich Hoffman einfach nicht vorstellen konnte. Tatsächlich hatte er ihn seit 20 Jahren nicht mehr gesehen, doch seinem Gefühl folgend, recherchierte er selbst, sprach mit Freund*innen und der Familie des Mannes.

Die grausame Wahrheit hinter dem Verbrechen

Am Ende der Ermittlungen und seiner Recherche kam heraus: Sein Freund wurde umgebracht. „Das klingt sehr düster für eine liebenswerte Comedy-Show“, so Hoffman, „aber es war sehr nahe an den Erfahrungen von Mabel.“ Wir können uns kaum vorstellen, wie sich Hoffman in der Zeit gefühlt haben muss und bis heute fühlt – doch nun ist klar, wieso die Darstellung von Gomez und die Figur von Mabel von den Kritiker*innen so gefeiert wird: Sie durchlebt, was ein echter Mensch gefühlt haben muss in so einer furchtbaren Situation. Dadurch zeigt „Only Murders In The Building“, dass hinter jeder „True Crime”-Story auch ein Mensch steckt, der ein Leben hatte, das gewaltsam verkürzt wurde und Familie und Freund*innen hinterlässt, die ihn vermissen werden. 🥺