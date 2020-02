One Direction-Star will heiraten

Momentan arbeitet One Direction-Star Louis Tomlinson, wie auch seine Band-Kollegen, an seiner Solo-Karriere. In einem Interview sprach der Sänger nun aber mal wieder etwas mehr über sein Privatleben. Seit vielen Jahren ist er ja mit Freundin Eleanor Calder zusammen. 2015 hatten sie und Louis Tomlinson sich zwar getrennt, doch bald fanden sie wieder zusammen. Für den One Direction-Musiker scheint sie wirklich die große Liebe zu sein, denn er erklärte: "Falls du mich fragen willst, ob ich sie heiraten werde. Ja, ich denke schon." Aaaaw wie süß!

Louis Tomlinson von One Direction liebt es Vater zu sein

Mit seiner Ex-Freundin Briana Jungwirth hat das One Direction-Mitglied schon einen kleinen Sohn namens Freddie, den er uns immer mal wieder auf Instagram und Co. zeigt. Auch wenn er mit der Mutter des Kleinen nicht mehr zusammen ist, nimmt Louis Tomlinson seine Rolle als Vater extrem ernst und geht darin voll auf. Vermutlich verriet er im aktuellen Interview deshalb: "Und ich will auch mehr Kids, würde ich sagen." Dann sind wir mal gespannt, wann der One Diretion-Star und seine Freundin ihre großen Pläne in die Tat umsetzen!👰🏼👼

