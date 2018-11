OMG: Justin Bieber mit neuer Musik!

Gute Nachrichten für Justin Bieber-Fans: Der Sänger hat angekündigt, dass er sich entgegen der Gerüchte bald wieder mit neuer Musik zurückmelden wird!

Justin Bieber: Kleines Fan-Girl total verzweifelt

Seit vielen Wochen heißt es in den Medien, dass Justin Bieber der Musik vorerst abgeschworen hat. Er wolle sich für unbestimmte Zeit aus dem Business zurückziehen und sich hauptsächlich auf sein Privatleben konzentrieren. Auch, wenn die Beliebers ihrem Star die Pause natürlich gönnen, ist es trotzdem kein Wunder, dass sie auch traurig darüber sind. Besonders zu schaffen macht Justins Break einem kleinen Mädchen, das mit seiner Mama über seinen Kummer gesprochen hat. Von diesem Gespräch gibt es einen herzzerreißenden Clip. „Justin Bieber hat aufgehört“, sagt die Kleine total entsetzt in dem Video, das ihre Mutter gedreht hat. „Warum sollte er das tun?“, fragt sie ihre Tochter. „Weil er zu müde ist, weiterzumachen“, erklärt das Kind. Daraufhin schaltet sich ein anderes Kind im Hintergrund des Clips ein, das der Meinung ist, Justin hätte keine Zeit zum Musikmachen, weil er so oft in die Kirche müsse. „Nein!“, ruft das kleine Mädchen. „Doch, das hat er gesagt!“, beteuert das andere Kind, das im Video nicht zu sehen ist.

So reagiert Justin Bieber darauf

Die Mutter postete den zuckersüßen Clip im Internet und somit fand er seinen Weg zu niemand Geringerem als Justin Bieber höchstpersönlich. Der 24-Jährige war so gerührt von den Worten der Kleinen, dass er das Video auf seinem Instagram-Profil postete und dazu schrieb: „Glaub nicht alles, was du liest, süßes kleines Mädchen. „Du wirst früher als du denkst wieder etwas von mir hören“, versprach der Kanadier. Es gibt also offensichtlich Hoffnung, dass Justin Bieber wirklich bald mit einem neuen Track zurückkehrt! Darüber würden sich seine Fans natürlich megamäßig freuen… und am allermeisten mit Sicherheit das kleine Mädchen aus dem Video.

