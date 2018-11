Justin Bieber: Keine neue Musik

Justin Bieber Fans müssen nun tapfer sein. Der Sänger wird vorerst keine neue Musik auf den Markt zu bringen.

Justin Bieber: Zeit für Familie

Justin Bieber könnte derzeit wohl kaum glücklicher sein. Vor ein paar Monaten heiratet er seine große Liebe Hailey Baldwin. Kurz darauf kaufen sich die Beiden ein Liebesnest in Kanada für fünf Millionen US-Dollar. Da die Turteltauben sich meist in Los Angeles aufhalten haben sie auch hier Ausschau nach einem gemeinsamen zu Hause gehalten. Hailey und Justin wurden im Oktober bei der Besichtigung der ehemaligen Villa von Demi Lovato gesehen. Diverse Paparazzo-Bilder und -Videos zeigen das frisch vermählte Paar knutschend auf der ehemaligen Terrasse von Demi.

Justin Bieber: Selbstfindungsphase

Der Sänger ist gerade auf Selbstfindungsphase. Die zahlreichen Paparazzo-Bilder des 24-Jährigen können durchaus für Verwirrung sorgen. Einerseits wirkt Justin glücklicher denn je, wenn Hailey an seiner Seite ist. Anderseits sieht man ihn des Öfteren deprimiert und weinend. Angeblich leidet Bieber unter all dem Stress und Druck, der auf ihm lastet: "Justin hat in den letzten Wochen wirklich den Druck zu spüren bekommen. Er liebt es immer noch, auf die Bühne zu gehen, aber diese Tour ist sehr anstrengend. Er hat schon aufgehört, Fans zu treffen und Fotos mit ihnen zu machen, aber er ist immer noch angespannt. Er hat darüber gesprochen, sich eine Auszeit von all dem zu nehmen, sich die Welt anzuschauen und zu entspannen. Er möchte gerne die Welt bereisen und großartige Städte und exotische Plätze sehen - genauso wie ein Rucksacktourist. Er hat aber das unbegrenzte Budget eines Multi-Millionärs“, berichtete im Juni 2016 ein Insider gegenüber der Daily Star on Sunday. Nun scheint es Justin wieder ähnlich wie damals zu gehen.

Justin Bieber: Zeit für die Familie

Wie bereits 2016 möchte Justin Bieber nach all den Jahren im Musikbusiness einfach mal seine Ruhe und mehr Zeit für sich selbst und seine Familie haben. Eine Quelle verriet gegenüber People: "Es stört ihn tatsächlich, wenn Leute fragen, wann er zurück ins Studio oder auf Tour geht. Er hat über Jahre gearbeitet und es ist das erste Mal das er eine signifikante Pause einlegt und alle fragen ‚Wann kommt er zurück?‘. Für Justin sind das keine Fragen, für ihn sind es Forderungen." Weiter fuhr der Insider fort: "Hailey unterstützt ihn dabei, was auch immer er machen möchte und ermutigt ihn in seiner Selbstfindungsphase." Wir hoffen, dass Justin während seiner musikalischen Pause wieder zu sich selbst findet und die Zeit mit seinen Liebsten in vollen Zügen genießt.

