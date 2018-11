Justin Bieber: Gemeines Geburtstags-Geschenk für Hailey

socialmediaservice by ddp images

Justin Bieber hat sich ein ganz besonders fieses Geburtstagsgeschenk für seine Frau Hailey (Baldwin) Bieber einfallen lassen.

Hailey Baldwin: Gemeines Geburtstagsgeschenk von Justin Bieber

Thanksgiving mal anders: Hailey (Baldwin) Bieber und Justin Bieber feierten dieses Jahr gemeinsam als verheiratetes Paar das Erntedankfest und gleichzeitig den Geburtstag des Models. Thanksgiving wurde auch dieses Jahr wieder bei Justin traditionell mit der ganzen Familie in seiner Heimat Kanada bei einem großen Festessen gefeiert. Bei den Biebers wurde ordentlich aufgetischt. Es gab gefüllten Truthahn mit Cranberry Soße, Süßkartoffeln, Kürbiskuchen und Pekannusskuchen. Haileys 22. Geburtstag fiel dieses Jahr auf den Feiertag und ihr Liebster hat sich eine ganz besondere Überraschung für seine Frau einfallen lassen. Nachdem die ganze Bieber-Baldwin-Verwandschaft inklusive Justin für Hailey gesungen haben. Hielt der Sänger eine emotionale Rede über seine frisch angetraute und hieß sie in der Familie Bieber willkommen. Zum Abschluss klatschte er ihr eine Torte mitten ins Gesicht. Doch Hailey nahm es mit Humor, denn es ist eine Bieber-Familientradition. Es gibt zahlreiche Videos von Justins Geschwistern Jaxon und Jazmyn, die Geburtstagstorten als Zeichen der Liebe ins Gesicht gedrückt bekommen. Mit dieser Aktion begrüßt Justin nun seine Frau Hailey in seiner Familie. Das ist wirklich ein sehr süßer und symbolischer Akt.

Haileys Cousine Kahlea Baldwin teilte mega süße Bilder von diesem Ereignis.

Hailey Baldwin & Justin Bieber: Süßes Geburtstagsgeschenk und liebevolle Küsse

Natürlich war die Torte nicht das einzige Geschenk, dass Justin seiner Liebsten zum Geburtstag machte. Hailey bekam eine diamantenbesetzte Namenskette. Der Sänger kann es laut einem Insider immer noch nicht fassen, dass sie tatsächlich seinen Namen angenommen hat. Damit machte sie ihn zum glücklichsten Mann der Welt. Voller Stolz präsentierte Hailey ihrer Instagram-Story das mit Diamanten besetzte Juwel an ihrem Hals. Die beiden Tuteltauben verbringen wohl noch einige Tage in Kanada. Gemeinsam sahen sie sich das Hockey-Spiel von Justins Lieblingsmannschaft Toronto Maple Leafs an. Das Paar trug sogar mega süße Partnertrikots – auf ihrem stand Mrs. Bieber und auf seinem Mr. Bieber. Und natürlich fiel auch die Kuss-Cam auf das Traumpaar. Justin zögerte keine Sekunde, um seiner Liebe einen mega Knutscher aufzudrücken. Hach ist diese Liebe schön.

