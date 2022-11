Oben beim Sex: Tipps für Girls!

Es muss nicht immer der Junge vorgeben, was beim Sex als Nächstes passiert. Denn auch Mädchen können beim Sex die Führung übernehmen. Das geht besonders gut, wenn das Mädchen beim Sex oben liegt oder sitzt. Hier gibt’s Sex-Tipps, die dir verraten, was du in dieser Sexstellung machen kannst und was für dich und deinen Freund dabei besonders erregend sein kann!

Ein bisschen Mut gehört oft dazu, sich beim Sex das erste Mal "nach oben" zu trauen. Denn oft ist man anfangs noch unsicher und fragt sich, ob man das wohl so richtig macht und ob es auch dem anderen gefällt. Unser Tipp: Denk nicht so viel darüber nach und entspann dich! Dann klappt alles ganz von allein! Denn was du wissen solltest: Jeder Junge findet es spannend, wenn das Mädchen sich etwas traut und ihm etwas Neues zeigt. Dabei ist nicht wichtig, wie viel Erfahrung du schon "oben" hast. In jedem Fall sieht er dich das erste Mal auf sich! Und das wird er aufregend finden. Vor allem, weil er in dieser Sexstellung deinen Körper anschauen kann. Allein die wippende Bewegung deiner Brüste kann für ihn schon total erregend sein. Also trau dich und teste alles, wonach dir ist. Was du machst, soll ja schließlich nicht nur ihm gefallen, sondern auch dir.