Die besten Sex-Stellungen!

Bei dieser Stellung sitzt, kniet oder hockt das Mädchen auf dem Jungen, der auf dem Rücken liegt. So kann sie das Tempo steuern und bestimmen, wie tief er in sie eindringt. Top: Ihr könnt euch in die Augen schauen und euch küssen, das macht es total innig!

Die Reiterstellung!

Jungs können sich in dieser Sexstellung perfekt entspannen – dadurch hält ER länger durch. Außerdem hast du beide Hände frei, um deine Liebste zu streicheln! Du kannst ihren Po mit beiden Händen festhalten und so ihre Bewegungen steuern. So zeigst du ihr, welches Tempo du gern hast. Am schönsten ist aber, sich einfach zurückzulehnen und zu genießen ... Für Mädchen ist die Stellung oft erst mal eine Überwindung, dafür gibt es aber überhaupt keinen Grund! Denn: In dieser Position bist DU der Boss. Du entscheidest über Tempo, Intensität, und ganz nebenbei wird deine Klitoris perfekt stimuliert, ohne dass du die Hände benutzen musst!