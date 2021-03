Noah Beck deckt lüge von TikTok-Girl auf

Noah Beck und Dixie D'Amelio sind DAS TikTok-Traumpaar. Sie verbringen quasi 24/7 Zeit zusammen, posten gemeinsame Bilder und Videos auf TikTok. Wenn es um die Liebe geht, versteht Noah keinen Spaß, was ziemlich süß ist! Als Bryce Hall in einem (etwas geschmacklosen) Prank Dixie veraschen wollte, war TikTok-Star Noah ziemlich sauer und forderte eine Entschuldigung. Wenn Noah Beck eine Sache nicht leiden kann, dann sind das Lügen. Auf TikTok deckte er deshalb jetzt eine weitere Lügengeschichte von einem TikTok-Girl auf und zeigte die ganze Wahrheit mit einem Screenshot. Zu seinem Video schrieb er: "Ich habe das gerade auf meiner fyp (for you page) gesehen und mag es gar nicht, wenn Leute lügen, also dachte ich, dass ich die Dinge klarstelle."

TikTokerin behauptet, Noah Beck habe sie angeschrieben: Er zeigt Screenshot-Beweise

Sängerin und TikTok-Girl Tori V postete auf ihrem TikTok-Account zu der Challenge "2 Wahrheiten, 1 Lüge" ein Video in dem sie folgende Theorien aufstellt:

Noah Beck ist in meine Instagram DMs geslidet

Ich habe ein Sex-Tape mit Austin Mahone gemacht

Ich habe einen Gabelstapler-Führerschein

Als falsch deklarierte sie das Sex-Tape mit Austin Mahone, die anderen beiden Geschichten sollen wahr sein. Blöd nur, dass ausgerechnet Noah Beck dieses Video gesehen hat. Er reagierte in einem Duett auf das Video, um die Lüge des TikTok-Gils aufzudecken. Mit einem Screenshot aus seinem DMs bewies er nämlich, dass nicht er, sondern sie ihm auf Instagram geschrieben hat. Zuerst ein paar Flammen-Emojis und dann "warum bist du so süß". Noah hat auf diese Nachrichten nie geantwortet. Seit dem bekommt Tori ziemlich viel Hate von Noah Fans, die sich darüber aufregen, dass sie solche Lügen verbreitet, nur um an Fame zu kommen. Die Sängerin entschuldigte sich auf einer Instagram-Story für ihren Fehler und postete ein neues TikTok mit den Worten: "Wenn du niemals gedacht hättest, dass dein 'erzähle niemals Lügen'-TikTok viral geht, aber das ganze TikTok eine Lüge ist." Dieser Fehler passiert ihr sicher nicht wieder, aber Hate ist auch keine Lösung.

