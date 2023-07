Noah Beck: So war die Trennung von Dixie D’Amelio wirklich

"Ich glaube, die größte Herausforderung war, dass jeder etwas zu sagen hatte. Es ist einfach so, dass jeder ein Mitspracherecht hat, egal wer man ist, woher man kommt, was man über uns weiß. Ich glaube, jeder hat eine Stimme, jeder ist zu diesem Zeitpunkt in der Beziehung, und das war sehr knifflig, weil wir dabei waren, erstmal diese Welt zu verstehen.", so Noah. Doch eine Sache an ihrer Beziehung macht den 22-Jährigen besonders traurig: Das Ende. "Ich denke, jemanden in deinem Leben zu haben, der dich unterstützt und der jede Kleinigkeit über dich weiß, ist sehr wichtig. Es war einfach so eine so verrückte Zeit und jeder hat seine erste wahre Liebe, und sie war meine", erzählt der TikTok-Star. Er fügt dann noch hinzu, dass Dixie und er sich im Guten getrennt haben, aber genau das es für ihn schwieriger macht, weil sie immer noch füreinander da sind.