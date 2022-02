TikTok-Star Noah Beck: Horror-Partys im Sway House

TikTok-Star Noah Beck hat jetzt eigenen Podcast

Gestern veröffentlichte Noah Beck zusammen mit Larray die erste Folge ihres neuen Podcasts "Put a Sock In It". In diesem unterhalten sie sich nicht nur miteinander, sondern hören sich auch peinliche Geständnisse ihrer Fans an oder spielen "Wahrheit oder Tweet".

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

"Germanys Next Topmodel": TikTok-Überraschung bei GNTM 2022

TikTok: So reich sind die Stars🤑

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_______________

In der ersten Hälfte der Podcastfolge spricht Larray Noah Beck auf seine Zeit im Sway House an. Dort lebte er unter anderem mit Bryce Hall zusammen, der regelmäßig richtig krasse Partys hat. Für Noah Beck waren diese aber einfach nur der blanke Horror…

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Noah Beck: Schlimme Erfahrungen im Sway House

In dem Podcast erzählt TikTok-Star Noah Beck, wie es ihm mit den ständigen Partys im Sway House erging: "Ich bin kein großer Fan von Partys. Meistens bin ich dann zu Dixie gegangen und hab nur selten bei mir geschlafen, weil wenn ich da war, habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn ich dort geschlafen habe, sind Leute reingekommen und haben mich um 4 Uhr morgens aufgeweckt." Doch damit noch nicht genug.

Weil er sein Zimmer nicht abschließen konnte, hat ihn immer eine böse Überraschung erwartet, wenn er am Vormittag des darauffolgenden Tages nach Hause gekommen ist: "Wenn ich so um 11 Uhr nach Hause gekommen und in mein Zimmer bin, lagen immer Leute in meinem Bett. Fremde Leute. Kein einziges Mal kannte ich die Leute, die in meinem Bett lagen." Blake Gray hatte laut Noah Beck ebenfalls schlechte Erfahrungen wegen der ständigen Partys im Sway House gemacht. Deshalb haben sich die beiden nach Ende des Sway Houses erstmal zusammen getan und sich etwas Eigenes gesucht, mit Leuten, die einen ähnlichen Lebensstile wie sie haben.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->