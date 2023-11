Viraler Trend: Klopapier im Kühlschrank erklärt

Zelda wird offiziell verfilmt! Wer wird Link spielen?

Bereits letztes Jahr gab es Gerüchte über eine mögliche Verfilmung von Zelda – mit Tom Holland in der Hauptrolle des Link. Jetzt wurde wirklich ein "The Legend of Zelda" Live-Action-Film bestätigt! Doch wer wird Link spielen? 👀