Julienco: Erstes Video nach Trennung von Bibi "Es war ungesund!"

Schon auf den Malediven vor über einem Monat hat Julienco seine Erlebnisse auf der Insel gevloggt. Hochgeladen hat er diesen aber nicht – das hat er sich damals einfach noch nicht getraut, da zu dem Zeitpunkt sehr viel Kritik gegen ihn und seine Persönlichkeit stand und auch noch steht. Jetzt will er sich aber dagegen wehren: "Ich mache jetzt mal meinen Mund auf – auch im privaten Leben. Ich bin dadurch viel offener und selbstbewusster geworden." Auch seine Persönlichkeit hat sich verändert, so schiebt er Dinge nicht mehr vor sich her, sondern er ist jetzt "ein Mensch, der auch Sachen anpackt." Auch seine Einstellung zu YouTube hat sich total gewandelt: "Ich hatte früher einen ganz krassen Leistungs- und Performance-Druck. Gerade was Views angeht, aber auch eine persönliche Steigerung. Wenn ich früher ein Video hochgeladen habe und das weniger Views hatte, als das davor, innerhalb von 24 Stunden, manchmal schon nach 10 Minuten, habe ich gewusst, das kommt nicht gut an" und schon hat er nach dem Grund dafür gesucht und versucht diesen "Fehler" zu beheben. Heute zieht er daraus die Erkenntnis: "Das war ungesund für mich" – und genau deshalb will er seine neue YouTube-Ära ganz entspannt und ohne Druck angehen. Doch eins hat sich nicht verändert, wie er sagt: Er sei kein Qualitäts-YouTuber, sondern für ihn stehe immer die Persönlichkeit im Vordergrund. Das Video nimmt er mit seiner Handykamera auf, während er auf einer Terrasse in Miami sitzt. 😃