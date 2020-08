Nikkie Tutorials und Dylan Drossaers: Horrorerlebnis in den eigenen vier Wänden!

Nikkie de Jager ist auf YouTube als "Nikkie Tutorials" bekannt. In ihren Videos spricht sie über Makeup und gewährt ihren Fans intime Einblicke in ihr Privatleben. So outete sie sich dieses Jahr auch in einem emotionalen Video als Transgender – und fühlt sich seitdem so frei wie nie. Doch jetzt erschütterte ein krasser Vorfall Nikkies Leben: Zusammen mit ihrem Verlobten Dylan Drossaers wurde sie in ihrer eigenen Wohnung mit einer Waffe bedroht und ausgeraubt. Heftig! Ein riesen Schock für die 26-Jährige und ihren Freund. Ob die Gangster etwas geklaut haben, ist noch nicht bekannt. Laut der Strafverfolgungsbehörden, flohen jedoch mindestens drei Verdächtige in Richtung Autobahn. Leider nicht der erste Vorfall, bei dem ein YouTube-Star Opfel eines Überfalls wird. Auch der YouTuber Justin Fuchs wurde dieses Jahr schon in seiner eigenen Wohnung überfallen.

Nikkie Tutorials: So geht es dem YouTube-Star jetzt

Nikkie äußerte sich jetzt auf Instagram zum Raubüberfall. "Dylan und ich wurden angegriffen, körperlich geht es uns aber gut.", berichtete sie. Psychisch sehe das allerdings anders aus. "Oh mein Gott, ich bin so froh, dass es euch gut geht. Ich sende euch ganz viel Liebe und bete für euch", schrieb Nabela, Nikkies Beauty-Kollegin unter den Post. Der Schock sitzt bei dem YouTube-Star immer noch tief. Deswegen wolle sie jetzt auch eine Social Media-Pause machen, um sich von dem Vorfall zu erholen. Wir finden es furchtbar, dass Stars immer öfter Opfer von Straftaten werden und hoffen, dass Nikkie Tutorials den Überfall schnell verarbeiten kann!

