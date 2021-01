Diese YouTuber wohnen zusammen

Es war eine YouTuber-WG wie sie im Bilderbuch steht: CrispyRob, Dima Koslowski, Selfiesandra, Moritzmeter, Falco und Filipe sind zusammen in ein Haus gezogen. In seiner Instagram-Story hat Rob jetzt jedoch verraten, dass er die WG verlassen hat: "Ich wohne nicht mehr im Haus. Das Haus ist immer noch das Haus und wir sind hier eine verrückte Familie, die sich zusammen dazu entschlossen hat, diesen Weg zu gehen. Ich habe mir jetzt jedoch eine Wohnung genommen." Die Frage nach dem "warum" beantwortet er auch gleich – aus LIEBE! "Ich habe – diese Frage wurde mir auch oft gestellt – eine Freundin! Sie ist die Liebe meines Lebens, ich liebe diese Frau über alles und wir haben jetzt unser eigenes, privates Reich." Wie unfassbar süß ist das denn? Wir wünschen den beiden nur das Beste und sind gespannt, ob CrispyRob noch mehr verraten wird. Er hat jedenfalls vor weiterhin seeeeehr viel Zeit im Haus zu verbringen, es wird sich also gar nicht so viel ändern, puh! 🙈