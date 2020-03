YouTuber wurde Schmuck im Wert von über 80.000€ geklaut!

Es gibt wohl kaum etwas Schlimmeres, als die Vorstellung in seiner eigenen Wohnung überfallen und ausgeraubt zu werden! Auch Harry Styles hat aus Angst um sein Leben, sein Sicherheits-Team verstärkt, nachdem er überfallen und mit einem Messer bedroht wurde.Im Fall von YouTuber und Mode-Blogger Justin Fuchs überfiel der Täter, als Paketbote getarnt, seine Wohnung und erbeutete dabei Schmuck im Wert von über 80.000€! 😳

Der Schock sitzt immernoch tief! YouTube @JustinFuchs

Justin Fuchs wurde mit einem Messer gedroht!

„Es ist etwas Unfassbares passiert!“, so beginnt der 22-jährige sein neues Video, das er letzte Woche auf YouTube hochgeladen hatte. Bereits eine Millionen Mal wurde das Video bisher aufgerufen. Justin ist auf YouTube sehr erfolgreich und betreibt außerdem ein Modelabel. An einem ganz normalen Morgen öffnete Justin Fuchs nichtsahnend die Türe, nachdem es in seiner Wohnung klingelte. Vor ihm stand der Täter, als Paketbote getarnt. „Er würgte mich und drohte mich abzustechen, da hätte auch ein Safe nichts geholfen", erzählt Justin Fuchs weiter. „Ich dachte nur bitte wach auf! Bitte ist es nur ein Traum!“ Doch alles war bittere Realität! Eine Luxus-Uhr und wertvolle Schmuck-Unikate, hatte der Täter aus Justins Wohnung entwendet. Auch ein Polizeisprecher bestätigte den Vorfall am Montag.

Für Tipps hat Justin Fuchs eine Belohnung von 7.000€ ausgesetzt

Justin Fuchs ist sicher, dass die Täter sein Video sehen werden und bittet im Video auch seine Follower um Hilfe. Für Tipps zahlt er sogar 7.000€ aus eigener Tasche. Mittlerweile sagt er, hat er den Übergriff einigermaßen gut überwunden. Wir hoffen, dass der Täter gefunden wird und Justin den Überfall irgendwann vielleicht vergessen kann 😔

