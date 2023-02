Niall Horan überrascht Fans mit mega Ankündigung!

Auf seinen Social-Media-Kanälen kündigte der Sänger gestern Abend sein drittes Solo-Album an! Es wird "The Show“ heißen und am 09. Juni 2023 veröffentlicht. "Dieses Album ist ein Werk, auf das ich sehr stolz bin, und nun ist es an der Zeit, es an euch weiterzugeben, damit ihr es zu eurem eigenen machen könnt. Vielen Dank, dass ihr die ganze Zeit für mich da wart, und ich kann es kaum erwarten, die nächsten paar Jahre dieser neuen Ära mit euch zu teilen. Ich habe euch alle so vermisst, es ist schön, zurück zu sein. Willkommen bei 'The Show'", schrieb Niall zu der Album-Ankündigung. Und auch wenn es noch ein paar Monate bis zum Release sind, in der Zwischenzeit bekommen wir mit "Heaven" ja bereits morgen schon mal einen Vorgeschmack auf Nialls neues Album.