Neuer TikTok Trend: „Pillow Challenge“

TikTok: Trends, Challenges und immer viel Spaß!

Die Videoplattform TikTok besteht schon lange nicht mehr nur aus Lip-Sync und Tanzvideos. Rubriken wie DIY, Mode, Comedy, Reisen und viele weitere begeistern die User. Und was wirklich immer gut ankommt, sind Challenge-Videos! Manche Challenges sind schneller wieder out als sie in sind, aber manche halten sich wirklich wochenlang in den TikTok-Trends. Gerade in der aktuellen Quarantäne-Zeit, helfen einem die sozialen Netzwerke sehr, mit guter Unterhaltung, die Nerven nicht zu verlieren. Nun schwappte von Amerika wieder ein neuer Trend zu uns: die "Pillow Challenge" (übersetzt die "Kissen Herausforderung"). Unter dem Hashtag #quarantinepillowchallenge oder #pillowchallenge findest du Millionen von Tiktoker und Instagrammer, die sich dieser Herausforderung bereits angeschlossen haben.

„Pillow Challenge“: TikTok Hype!

Die Corona-Quarantäne macht kreativ. Unter normalen Umständen wäre die "Pillow Challenge" wahrscheinlich auch nicht geboren worden. Du suchst dir das schönste all deiner Kissen, bindest es mit einem Gürtel um dich herum und zack: fertig! Du trägst dein Kissen jetzt als Kleid und rockst damit die Quarantäne-Zeit.🤘🏼 Natürlich kannst du dein Outfit mit einer coolen Sonnenbrille, einem Hut oder anderen Accessoires aufhübschen. Auch hier kannst du, wie die Promis auch, deiner Kreativität freien Lauf lassen. Welche der verrückten Challenges war bisher dein Liebling? BRAVO gibt dir einen Überblick, über die verrücktesten TikTok Challenges! 😋

