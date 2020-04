Coronavirus: Unser Leben hat sich verändert

Das Coronavirus hat unseren Alltag von heut auf morgen völlig auf den Kopf gestellt. Unser tägliches Leben hat sich seitdem extrem stark verändert. Statt in die Schule zu gehen, arbeitest du seitdem von zu Hause, deine Freunde siehst du nur noch auf virtuellem Weg und sich draußen aufzuhalten, ist inzwischen unvorstellbar. Großveranstaltungen wie Konzerte wurden bis Ende August verboten und selbst die beste Challenge gegen Langeweile, kann uns nicht mehr davor bewahren, dass uns die Decke auf den Kopf fällt. Jeder von uns weiß natürlich, dass Social-Distancing momentan super sinnvoll ist und wir nur so verhindern können, dass sich das Coronavirus super schnell ausbreitet. Dennoch können wir alle sicherlich kaum noch erwarten, bis wir unser „altes“ Leben Stück für Stück wieder zurückbekommen…

Coronavirus: Was vermisst du?

Doch, worauf freust du dich am meisten? Was vermisst du so sehr, dass du es direkt machen wirst, wenn bekannt gegeben wird, dass die Zeit des Social-Distancing vorbei ist? Wirst du als Erstes deine Freunde besuchen, oder ein Konzert deines Lieblings-Künstlers? Ist es eine Umarmung deiner Oma oder doch ein Picknick im Freien? Genau das wollen wir von dir wissen! Stimme jetzt ab und verrate uns, was du dir nach Corona am meisten wünscht.

