Neuer Song: Toter Rapper disst Tekashi 6ix9ine 😨

Nipsey Hussle: Diss-Track gegen 6ix9ine

Der Rap-Star Nipsey Hussle (33✝) ist am 31. März in seiner Heimat-Stadt Los Angeles ermordet worden. Ein Schock für die gesamte Hip Hop-Welt! Denn bei vielen seiner Musiker-Kollegen war die Rap-Legende. Justin Bieber, Cardi B und Co haben im Netz über seinen Verlust getrauert … 😭 Was kaum jemand wusste: Noch vor seinem Tod nahm der 33-Jährige einen Diss-Track gegen seinen Rap-Kollegen Tekashi 6ix9ine auf, der ja momentan noch im Gefängnis sitzt …

6ix9ine: Diss in den Knast

Auf dem neuen Album von Rap-Star Rick-Ross hat der tote Nipsey Hussle einen Feature-Part. Das Album "Port of Miami 2" kam vor einer Woche raus und schockierte alle 6ix9ine-Fans! Nipsey Hussle rappt auf dem gemeinsamen Song mit Rick Ross nämlich, dass sein Rap-Kollege aus New York "fake" sei und beleidigt ihn übel! Tekashi 6ix9ine hat sich bisher noch nicht zum Track nicht geäußert, denn er sitzt noch immer im Knast. Er könnte sogar erst in 69 Jahren wieder aus dem Gefängnis kommen … Es sei denn, DAS passiert – dann käme Tekashi 6ix9ine vielleicht schon früher wieder frei. Mal schauen, was er dann zum Seitenhieb seines Rap-Kollegen Nipsey Hussle sagt!

