US-Rapper erschossen: So reagieren Justin Bieber, Cardi B, Rihanna und Co.

US-Rapper Nipsey Hussle wurde erschossen

Der Grammy-nominierte Rapper Nipsey Hussle (†33) ist laut dem Sender NBC News erschossen worden. Ein Polizeisprecher bestätigte laut Medienberichten, dass es eine Schießerei mit einem Toten und zwei Verletzten gegeben hat und der Schütze noch flüchtig sei. Wenige Stunden vor seinem Tod twitterte Nipsey Hussle: "Es ist ein Segen, starke Feinde zu haben." Der Rapper hinterlässt seine Freundin, die Schauspielerin Lauren London und zwei Kinder, Kross Asghedom und Emani Asghedom.

Stars trauern um Nipsey Hussle

Die Musikwelt ist zutiefst bestürzt über den Tod des Rappers. Via Instagram schrieb Rihanna: "Das macht keinen Sinn! Mein Geist wird dadurch erschüttert! Lieber Gott möge sein Geist in Frieden ruhen und mögest du allen seinen Angehörigen göttlichen Trost gewähren! 💔🙏 Es tut mir so leid, dass dir das passiert ist, @nipseyhussle" und postete dazu rührende Bild des 33-Jährigen und seiner Familie.

Und auch Justin Bieber bekundet sein Beileid via Instagram :"Ruhe in Frieden Nipsey Hussle", heißt es darin. "Was für ein trauriger Tag. Möge der Herr seiner Familie Kraft geben - Sie können keine Liebe töten und Sie können keinen Respekt töten. Streame und kaufe seine Musik, unterstütze das Geschäft und halte die Musik am Leben!", postet Cardi B auf Instagram. Was für eine tolle Botschaft der Rapperin. Wir wünschen allen Angehörigen viel Kraft in dieser schweren Zeit.

