US-Basketball-Star wurde erschossen

Es sind zutiefst erschütternde Neuigkeiten: Cliff Dixon wurde erschossen. Der Ex-Basketball-Star hatte am Mittwoch (20. März) seinen 32. Geburtstag in Atlanta nachgefeiert. Seine mega Party hatte er bereits im Vorhinein via Social Media angekündigt. Doch das Ganze nahm eine tragische Wendung – er wurde am Parkplatz vor dem Veranstaltungsort kaltblütig ermordet. Laut Fox 5 ist die örtliche Polizei gerufen worden, nachdem dort gegen 01:00 Uhr nachts Schüsse gefallen sind.

Wer hat Cliff Dixon ermordet?

Vor Ort habe die Polizisten den Ex-Profi mit mehreren Schusswunden vorgefunden. Er wurde sofort ins Krankenhaus geliefert, jedoch konnten die Ärzte nichts mehr für ihn tun. Cliff Dixons Familie hatte ebenfalls bestätigt, dass er den Kampf leider verloren hat. Derzeit ist die Polizei auf der Suche nach dem Täter. Dieser konnte unbemerkt vom Tatort verschwinden. Nun wurden alle Einsatzkräfte mobilisiert, um den Schützen so schnell wie möglich zu fassen.

