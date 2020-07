Superstar Tony Lopez und die Liebe

Tony Lopez ist Mitglied der TikTok-Clique "Hype House", einer Villa, in der die coolsten TikToker*innen unter einem Dach wohnen und zusammen kreativen Content für ihre Fans produzieren. Immer wieder ziehen Creator*innen aus der WG aus (wie kürzlich Charli und Dixie D'Amelio) und neue kommen dazu (wie zuletzt Olivia Ponton). Nicht unwahrscheinlich also, dass die Bewohner*innen im TikTok-Domizil die große Liebe finden. Außerdem soll TikTok ja sogar das neue Tinder sein. Trotzdem ist Tony Lopez Dauer-Single. Viele spekulierten deshalb, dass er etwas mit der Influencerin Sofie Dossi oder der YouTuberin Nikita Dragun am Laufen haben könnte. Doch Tony räumte mit den Gerüchten auf und schrieb kürzlich auf Twitter: "Leute, ich bin Single, hört auf rumzuspekulieren" Jetzt kommt raus: Er nimmt an einer YouTube-Dating-Show teil.

Guys i’m very much single stop playing — Tony Lopez (@lopez__tony) June 10, 2020

Wird Tony Lopez in der YouTube-Dating-Show seine große Liebe finden?

Am 14. Juni startet die neue Dating-Show auf dem YouTube-Channel von "AwesomenessTV", in der TikTok-Star Tony Lopez zu sehen sein wird. "Ich nehme an der Show teil, in der Hoffnung ein Mädchen zu finden, mit dem ich mich tatsächlich verabreden und mit dem ich zusammen sein kann", sagt er. Ebenfalls am Start sind die Influencer*innen Ira Kosarin, die Coyle Zwillinge, Indiana Massara, Ben Azelart und Andrew Davila. Jeden Sonntag werden sie via Video-Call ihren Seelenverwandten suchen. Die Qualitäten, mit denen ein Mädchen Tonys Herz erobern kann? "Die Eigenschaften, die ich an einem Mädchen mag, sind: Wenn sie lustig und gesprächig ist und immer hinter mir steht. Außerdem soll sie nur mit mir flirten und einen Traum haben, den sie tatsächlich verfolgt und nicht nur träumt. Und nicht zuletzt muss sie süß sein!" Ganz schön hohe Ansprüche. Ob Tony seine große Liebe finden wird? "Meine Optionen einzugrenzen, brachte mich der richtigen Frau näher", sagt der 20-Jährige und verrät: "Das Schlimmste daran war, dass sie alle so schön und nett waren." Wir wünschen Tony Lopez viel Glück auf der Suche nach der großen Liebe ❤️

