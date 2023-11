Neue Studie: Fans sind dümmer als "normale" Menschen

Letztlich konnten die Forscher*innen so einen direkten Zusammenhang zwischen der Anbetung von Stars und einer schlechteren Leistung in den kognitiven Test feststellen. Das bedeutet, dass Fans in den Intelligenztests schlechter abschnitten als ‚normale‘ Menschen.

Die Initiatoren der Studie merkten jedoch selbst an, dass noch weitere Forschung notwendig sei, um zu belegen, dass das Anhimmeln von Stars wirklich die kognitive Leistung verschlechtern würde. Bis das geschieht, schauen wir jetzt erst mal unsere Lieblingsserie weiter …