Worum geht's in der Netflix Live-Show auf Insta?

Sämtliche Serien auf Netflix, Disney+ oder Amazon Prime sin während Corona richtig erfolgreich, schließlich haben wir ja alle richtig viel Zeit. Der Streaming-Dienst Netflix möchte jetzt aber noch mehr für all seine User/innen tun. Deshalb starten sie eine Live-Show auf Instagram, in der richtig viele Serien-Stars auftreten werden. Und die möchten damit nicht nur ihren Fans näherkommen und ihnen in dieser schweren Zeit Kraft spenden, sondern ihnen auch wirklich helfen. Laut Netflix ist die Show "Wanna Talk About It?" nämlich für all die, die sich gerade unsicher, ängstlich, vielleicht sogar depressiv fühlen und darüber sprechen wollen. Neben den Schauspieler/innen, die selbst schon Erfahrung mit psychischen Problemen gemacht haben, werden auch Experten von Organisationen wie National Alliance on Mental Illness (NAMI), Mental Health America, The Trevor Project, Crisis Text Line and American Foundation for Suicide Prevention mit Rat und Tat zur Seite stehen. Tolle Aktion!👏🏻

Diese Netlix-Stars werden bei "Wanna Talk About It" dabei sein

Weil so viele Menschen gleichzeitig schauten, hatten wir zwischendurch schon die Befürchtung das Netflix wegen Corona offline gehen muss. Aber ganz im Gegenteil: Die Streaming-Qualität wurde zwar teilweise heruntergefahren, dafür geht's jetzt eben zusätzlich noch in ihrer Insta-Live-Show weiter. Bestätigt sind bisher schon Stars wie Lana Condor und Noah Centineo aus "To All The Boys I've Love Before", Joey King aus "The Kissing Booth", Ross Butler und Alisha Boe aus "Tote Mädchen Lügen nicht" und Caleb McLaughlin aus "Stranger Things". Wahnsinn! Heute startet schon die erste Folge in den USA, bei uns wird es dann leider 1 Uhr Nachts sein. ABER: Livestreams sind auf Insta ja immer 24 Stunden zu sehen und es kann gut sein, dass Netflix die Talks auch aufzeichnen und posten wird.🤗

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!