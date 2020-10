Indien bekommt gratis Netflix

Fast täglich kommt Neues auf Netflix, mit dem wir uns die Zeit vertreiben können. Von Drama bis Horror ist da für alle Serien- und Film-Junkies etwas dabei. Ohne Abo Netflix zu streamen, war bisher nicht möglich, außer während der einmonatigen Probezeit. Die wurde jetzt allerdings abgeschafft und dafür können Nicht-Abonennten nun ein paar Filme und Serien gratis sehen. Ganz Indien hat bald außerdem zwei Tage, an dem alle kostenlos Netflix schauen können, um so neue Nutzer/innen zu überzeugen.

"StreamFest": So will Netflix neue User/innen gewinnen

Nachdem es den Probemonat nicht mehr gibt, wollen die Netflix-Verantwortlichen nun etwas neues testen, so der Chief Operating Officer Greg Peters: "Wir versuchen immer wieder andere Promos, um neue Nutzer/innen anzuziehen und ihnen ein tolles Netflix-Erlebnis zu bieten." Deshalb haben sie sich das "StreamFest" als gemeinsames Event ausgedacht, bei dem für zwei Tage Netflix für ein ganzes Land kostenlos ist. Getestet wird das nun zum ersten Mal am 4.Dezember in Indien. Und wenn das gut ankommt, vielleicht auch in anderen Ländern.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Spotify ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch klicken des Links "Externe Inhalte von Spotify deaktivieren". Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->