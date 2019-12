Jack Burns wurde tot aufgefunden

Sein Leben und seine Karriere hatten noch nicht einmal richtig begonnen – jetzt ist Jack Burns tot. Der schottische Kinderstar wurde nur 14 Jahre alt. Bereits am 1. Dezember wurde der Serien-Star tot in seinem Elternhaus in Greenock (West-Schottland) aufgefunden. Die Todesursache ist bislang noch nicht bekannt. Bekannt wurde der Nachwuchs-Schauspieler durch seine Rolle in der Netflix-Serie "One of Us". Außerdem hatte er einen berühmten Bruder, den "Outlander"-Star Rory Burns, in dessen Serie er auch ein paar Gastauftritte hatte.

Emotionale Abschiedsnachricht auf Facebook

Jack Burns war nicht nur ein gefragter Nachwuchs-Schauspieler, sondern auch ein talentierter Ballett-Tänzer. Zu seinem Tod postete seine Tanzakademie eine emotionale Message auf Facebook. Darin heißt es: „Schweren Herzens schreiben wir diesen Post. Auf tragische Weise haben wir unseren geliebten Schüler Jack Burns am 1. Dezember verloren. Jack war eine Inspiration für alle bei der Elite Academy und hat die Herzen aller berührt, die die Freude hatten, seit 2012 mit ihm zusammen zu arbeiten und zu tanzen.“ Die Beerdigung soll am heutigen Donnerstag, den 12. Dezember, stattfinden.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!