Neue Netflix-Serie "Wir sind die Welle"

Deutsche Produktionen werden immer beliebter: "how to sell drugs online (fast) war eine Serie die keiner verpassen sollte und auch "Dogs of Berlin" sorgte bei den Rap-Fans für einen ordentlichen Hype. Jetzt erscheint am 1. November die neue Netflix-Serie "Wir sind die Welle". Dabei handelt es sich um eine deutsche Produktion, die auf dem Film "Die Welle" aus dem Jahr 2008 mit Jürgen Vogel basiert. In den Hauptrollen sehen wir fünf Jugendliche, darunter auch "Club der roten Bänder"-Star Luise Befort und Durchstarter Ludwig Simon, Michelle Barthel, Daniel Friedl, Mohamed Issa und Milena Tscharntke.

Netflix: Darum geht es in "Wir sind die Welle"

Tristan (Ludwig Simon) ist neu an der Schule – geheimnisvoll, rebellisch und gutaussehend. Kein Wunder, dass ihn Lea (Luise Befort) gleich interessant findet. Sie gehört zu den coolen der Klasse und ist in einem wohlhabenden Elternhaus aufgewachsen. Durch Tristan wird auch ihre rebellische Seite geweckt. Zusammen starten sie "Die Welle", eine Gruppe, die von einer besseren Zukunft träumt. Zusammen mit Zazie (Michelle Barthel), Hagen (Daniel Friedl) und Rahim (Mohamed Issa) planen sie Aktionen und Aufstände, um auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen. Langsam aber sicher gerät "die Welle" jedoch außer Kontrolle. Gehen die Jugendlichen zu weit? Seht euch hier den spannenden Trailer an:

