Brian Tarantina stand für viele Erfolgsserien vor der Kamera

Der Schauspieler spielte zuletzt in der Comedy-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" die Figur Jackie aus dem Gaslight-Club. Noch im Januar nahm Brian Tarantina gemeinsam mit seinen Team-Kollegen bei den "Screen Actor Guild Awards" den Preis "Beste Schauspielensemble in einer Comedyserie", entgegen. Außerdem war er in Erfolgsformaten wie "Gilmore Girls", von der es bald neue Folgen gibt, oder "Law & Order" zu sehen. Nun der Schock: Der Schauspieler verstarb mit nur 60 Jahren. Wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, wurde er leblos in seiner Wohnung im New Yorker Stadtteil Manhattan aufgefunden. Der Notarzt erklärte ihn nur kurze Zeit später für tot.

Bei Gilmore Girls spielte Brian Tarantina die Rolle "Bootsy" TM & Warner Bros. Entertainment

Todesursache unklar

Woran Brian Tarantina starb, ist derzeit noch unklar. Vermutungen gibt es jedoch viele. So hieß es anfangs, dass er an einer Überdosis Betäubungsmittel verstorben ist. Demnach wurde in seiner Nähe etwas gefunden, das wie Drogen aussah. Dass diese Vermutung nicht abwägig ist, bewiesen schon viele Stars. So stand zum Beispiel Rap-Star Mac Miller bei seinem Tod unter dem Einfluss von Drogen. Ein Sprecher erklärte dagegen, dass der Schauspieler unter Herzproblemen gelitten habe und so an den Komplikationen dieser Krankheit gestorben sei. Was jedoch wirklich der Grund seines Todes ist, muss nun durch eine medizinische Untersuchung ermittelt werden.

Schauspielkollegen trauern um ihn

Auf Twitter nahmen zahlreiche Kollegen des Schauspielers von ihm Abschied. Darunter auch das Team der Erfolgsserie "The Marvelours Mrs. Maisel", die ihn als sehr geschätzten Kollegen ansahen: Das Gaslight wird ohne dich nicht dasselbe sein. Danke dir, Brian Tarantina, für all die Lacher. Wir schicken seiner Familie und seinen Freunden ganz viel Liebe in diesen schwierigen Zeiten.“

The Gaslight won’t be the same without you. Thank you Brian Tarantina for sharing in all of the laughs. Sending love to his family and friends in this difficult time. pic.twitter.com/J1R1ijF3tE — The Marvelous Mrs. Maisel (@MaiselTV) November 2, 2019

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!