Netflix-Hit "Purple Heart": Fortsetzung in Planung

"Purple Heart": Kommt Teil 2?

Seit dem 29. Juli gibt es "Purple Heart" auf Netflix. Das Liebesdrama kommt richtig gut bei den Zuschauer*innen an. Die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern Sofia Carson (Cassie) und Nicholas Galitzine (Luke) begeistert die Welt. Inzwischen hat der Film schon eine große Community und diese fragt sich: Wird es eine Fortsetzung geben? Und wann kann man mit "Purple Heart" 2 reichen?

"Purple Heart" 2: So könnte es weitergehen!

Über 100 Millionen Mal wurde "Purple Heart" schon gestreamt. Obwohl das Ende des Films die Geschichte abgerundet hat und es ein Happy End gibt, ist die Hauptdarstellerin Sofia Carson nicht abgeneigt von einem zweiten Teil. „Ich liebe es, Cassie zu spielen, und ich wäre neugierig zu sehen, wohin die Reise weiterhin führt", so die Schauspielerin. Fans sind sehr kreative Köpfchen. In den vergangenen Wochen hat die Fanbase schon einige Theorien aufgestellt, wie die Story rund um Cassie und Luke weitergehen könnte.

In Teil 2 von "Purple Heart" könnte es um Cassies aufstrebende Karriere als internationale Musikerin gehen. Vielleicht wird Luke ihr Manager und unterstützt somit ihrer Leidenschaft? Oder Luke und Cassie entscheiden sich für ein ruhiges Leben und er fängt wieder in der Firma seines Vaters an? Andererseits wissen wir, dass Luke sehr gut mit Kindern ist. Das sagte schon eine Schwägerin im Film. Möglicherweise gründen die beiden auch eine eigene, kleine Familie? Es würde also an sich schon noch viele verschiedene Möglichkeiten geben, wie die Lovestory der zwei weitergehen könnte. Netflix hat bisher noch keine Ankündigungen zu "Purple Hearts" 2 gemacht. Wir sind gespannt!

