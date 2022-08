„Sandman“: Die größten Rätsel der Netflix-Serie erklärt

„Sandman“ Rätsel: Wer oder was sind die Ewigen?

Die Welt der Menschen und die Sterblichen selbst werden in „Sandman“ von sieben Kreaturen bewacht, begleitet und geführt: Den Ewigen.

Die sieben Geschwister – in Reihenfolge vom ältesten zum jüngsten – sind:

Destiny (dt.: Schicksal)

Death (dt.: Tod)

Dream (dt.: Traum)

Destruction (dt.: Zerstörung)

Desire (dt.: Verlagen) und Despair (dt.: Verzweiflung) sind Zwillinge und

Delirium (dt.: Wahnsinn) ist das jüngste Geschwister.

Sie alle verkörpern grundlegende Wesenszüge der Menschen oder Naturgewalten und sind die Kinder von Vater Zeit und Mutter Nacht.

Werden sie verletzt oder beeinträchtigt, wird auch ihr Einfluss auf die Welt der Menschen verändert – wie in „Sandman“ zu sehen ist. So wird Serien-Hauptfigur Dream (Tom Sturridge) daran gehindert, die Träume der Menschen zu leiten, was große (negative) Auswirkungen auf das Leben der Sterblichen hat.