Dune 2: Zendaya, Jason Momoa & Co. – Diese Stars sind dabei & diese NICHT!

"Dune 2": Diese Stars sind sicher dabei!

Florence Pugh als Prinzessin Irulan Corrino:

Der "Black Widow"-Star wird im zweiten Teil von "Dune" die zweite große Liebe von Paul (Timothée Chalamet) spielen.

Austin Butler als Fyed-Rautha:

Austin Butler war erst kürzlich als Elvis Presley in der gleichnamigen Filmbiografie in den Kinos der Welt zu sehen. Jetzt ist er bereit, den größten Feind von Timothée Chalamets Charakter Paul Atreides zu spielen. Austins Figur Fyed-Rautha ist der grausame und gerissen Erbe von Baron Vladimir Harkonnen.

Léa Seydoux als Lady Margot

Die Schauspielerin wird im zweiten Teil die Rolle der Lady Margot der Bene Gesserit übernehmen. Ihr Charakter ist vor allem für ihre mystischen Fähigkeiten der Beobachtung, Verführung und der Wahl des Geschlechts des Kindes bekannt.

Zendaya als Chani

Viele Fans waren nach dem ersten Teil von "Dune" sehr enttäuscht, als Zendayas Figur Chani nur sehr wenig zu sehen war, nachdem sie in den Trailern viel präsenter war. Der Grund dafür: Man wollte sich an die Erzählung des Originalbuches halten. Doch gute Nachrichten für alle Fans: Zendaya und somit auch Chani werden in "Dune" mit Sicherheit mehr Bildschirmzeit bekommen!

Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson & Josh Brolin als Paul Atreides, Lady Jessica und Gurney Halleck

Neben Zendaya werden natürlich auch Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson und Josh Brolin in "Dune 2" zurückkommen. In der Fortsetzung werden sie sich wiedervereinigen und gegen die Harkonnen und den Imperator rebellieren. Fans werden vielleicht auch endlich den berühmten Gesang von Gurney Halleck zu hören bekommen, der einer der wichtigsten Bestandteile des Buches ist, aber im ersten Film fehlte.

"Dune 2": Auf diese Stars müssen wir wahrscheinlich verzichten

Will Oscar Isaac und Jason Momoa

Die Charaktere von Will Oscar Isaac und Jason Momoa haben das Ende ihres Schicksals bereits im ersten Teil gefunden. Werden wir Duke Leto und Duncan Idaho in "Dune 2" deshalb überhaupt nicht mehr sehen? So ganz sicher ist das noch nicht, denn sie könnten in Form von Visionen auftauchen. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass die gesamte Geschichte um Träume und Vorahnungen herum aufgebaut ist.

