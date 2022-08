"The Sandman": 8 Fakten über Dream-Darsteller Tom Sturridge

Tom Sturridge: Name, Alter, Größe, Herkunft

Thomas Sidney Jerome Sturridge wurde am 21. Dezember 1985 in London geboren. Der 36-jährige Brite (Stand: 06.08.2022) hat eine Körpergröße von 178 cm.

Tom Sturridge: Familie

Dem Schauspieler wurde sein Beruf und seine Leidenschaft quasi in die Wiege gelegt. Tom Sturridge ist der Sohn von Schauspielerin Phoebe Nicholls und Regisseur Charles Sturridge. Auch seine Großeltern Faith Kent und Anthony Nicholls waren als Schauspieler*in tätig. Zudem hat Tom mit Bruder Arthur und Schwester Matilda zwei Geschwister, die ebenfalls Schauspieler*in sind.

Tom Sturridge: Seine Eltern waren gegen eine Karriere als Schauspieler

Obwohl er aus einer Familie aus dem Showbusiness stammt, wurde ihm am Anfang von der Schauspielerei abgeraten und er durfte nicht einmal in Schulaufführungen mitspielen. Im Laufe der Zeit begann Tom Sturridge jedoch, unter der Anleitung seines Vaters, seine Karriere als Schauspieler in der Fernsehadaption von "Gullivers Reisen".

In diesen Filmen und Serien spielte Tom Sturridge bisher mit

Seinen ersten Auftritt als Schauspieler hatte Tom 1996 und der Mini TV-Serie "Gullivers Reisen" in der Rolle des Tom Gulliver. Unter seinen letzten Projekten sind unter andemem die TV-Serie "Sweetbitter", die Mini-Serie "Irma Verp" und der Film "Die Kunst des toten Mannes". Sein neuestes Projekt ist die Rolle des Dream in "Sandman". Wenn diese auf Netflix mit Erfolg anläuft, wird er diese auch noch länger spielen dürfen.

Tom Sturridge: Er ist schon lange mit Mega-Star Robert Pattinson befreundet

Die Unterhaltungsindustrie ist bekannt dafür, dass es schwierig sein kann, echte Freundschaften zu schließen. Tom Sturridge hatte jedoch viel Glück. In "Twilight"-Star Robert Pattinson hat der Schauspieler einen seinen engsten Freund gefunden. Die beiden lernten sich durch Toms Geschwister kennengelernt, die mit ihm auf die Schule gingen. Robert ist sogar der Patenonkel von Toms Neffen.

Tom Sturridge ist Vater einer Tochter

2011 kam er mit Schauspielerin Sienna Miller zusammen. Nur ein Jahr später wurde ihre gemeinsame Tochter Marlowe Ottoline Layng Sturridge am 07. Juli geboren 2012 geboren. Im Jahr 2015 trennte sich das Paar dann nach vier Jahren Beziehung.

Tom Sturridge: Beziehungsstatus

Vier Jahre war Tom Sturridge mit Sienna Miller zusammen und die beiden gingen 2015 aber wieder getrennte Wege. In den nächsten Jahren wurde er immer wieder mit verschiedenen Frauen in Beziehung gebracht. Jetzt aber die Bestätigung: Tom ist wieder in festen Händen. Mit dem britischen Model Alexa Chung zeigte sich der Schauspieler beim Tennisturnier in Wimbledon zum ersten Mal in der Öffentlichkeit.

Tom Sturridge: Kein Fan von Social Media

In der heutigen Zeit ist eine der besten Möglichkeiten, um sich von der Öffentlichkeit abzuschotten und etwas Privatsphäre behalten zu können, sich vom Internet fernzuhalten. Tom Sturridge scheint genau dies zu tun, denn er hat auf keiner Social-Media-Plattform einen verifizierten Account.

