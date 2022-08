Netflix „Sandman“ Staffel 2: Ausblick, Handlung, Start

„Sandman“: Harter Weg zum Erfolg

Comic-Fans kennen „Sandman“ bereits seit Jahren. Immerhin wurden die Vorlagen für die Fantasy-Serie bereits in den 1980er und 90er Jahren von Neil Gaiman veröffentlicht. Bereits damals gab es erste Versuche, die Abenteuer von Dream – dem Herrscher des Traumreiches – in einen Film zu verwandeln. Was allerdings scheiterte…

Und so sollte es noch Jahrzehnte dauern, bis das Vorhaben in die Tat umgesetzt wurde. Erst im Oktober 2020 begannen die Dreharbeiten für die Netflix-Serie. Aufgrund der Corona-Pandemie (was sonst) musste das Team immer wieder mit Rückschlägen klarkommen und die Produktion geriet ins Stocken.

Die Entstehung der Serie ließ sich Netflix auch einiges kosten. So sollen einzelne Folgen bis zu 15 Millionen Dollar gekostet haben. Ein Gesamt-Preis der Serie wird auf über 165 Millionen geschätzt, was "Sandman" zu einer der teuersten Netflix-Serien machen würde.

Aber das ist auch ein Problem: Schon während der Produktion gingen Gerüchte um, dass Netflix das Risiko zu hoch sei und die superteure Serie vor dem Aus stehen würde – noch bevor sie released war. Gerüchte, die sich zum Glück als unwahr herausstellten.

Erfolg der ersten Staffel

Fans wissen mittlerweile nur zu gut: egal, wie sehr eine Serie gehyped wird, wenn der Erfolg nicht stimmt, cancelt Netflix schneller als man gucken kann. Also wie läuft es mit „Sandman“?

Die erste Staffel umfasst zehn Folgen und ist seit 5. August 2022 auf Netflix verfügbar. Am ersten Wochenende schoss „Sandman“ von Null auf 1 der Netflix Charts und wurde fast 70 Millionen Stunden lang gestreamt.

Das klingt schon ganz gut. Immerhin: „Squid Game“, die erfolgreichste Netflix Serie aller Zeiten kam in der ersten Woche (nicht „nur“ Wochenende) auf knapp 63 Millionen Views. Allerdings hielt sich die Serie 20 Wochen in den Top 10. Ob „Sandman“ das auch schafft, bleibt noch abzuwarten.

Wird es eine 2. Staffel „Sandman“ geben?

Netflix hüllt sich (noch) in Schweigen, ob „Sandman“ eine Fortsetzung finden wird. Geht es allerdings nach Produzent David S. Goyer, dann ist Staffel 2 schon fix, denn der sitzt nach eigenen Aussagen bereits an den Vorbereitungen für die neuen Folgen und wartet „nur“ auf grünes Licht von Netflix.

Wann kommt die zweite Staffel?

Genau genommen dauerte die Vorbereitung für die erste Staffel knapp 30 Jahre. Für eine zweite wird es hoffentlich schneller gehen.

Die Produktion der ersten Staffel nahm aber auch immerhin noch zwei Jahre in Anspruch, wobei das aber auch an Corona-Pausen lag. Dennoch: Die Produktion war teuer und aufwendig und am Ende könnte eine zweite Staffel (sollte die Qualität so beibehalten werden) wohl mindestens 1,5 Jahre brauchen.

Das würde bedeuteten, dass eine zweite „Sandman“ Staffel im Winter 2023 oder aber auch erst 2024 erscheinen könnte.

Worum geht es in den neuen Folgen?

Die Liste der möglichen Storys für eine 2. „Sandman“ Staffel wäre lang. Wahrscheinlich wäre aber, dass Handlungen aus der ersten Staffel aufgegriffen werden, wie etwa der Cliffhanger in der finalen Folge.

Immerhin plant Lucifer (Gwendoline Christie) nun das Traumreich vom Sandman (Tom Sturridge) zu überfallen. Hier könnte auch Morpheus Ex Nada (Deborah Oyelade), die kurz in der ersten Staffel zu sehen war und in der Hölle festsitzt, eine größere Rolle spielen.

Sinn machen würde auch, dass sich die Serie weiterhin an den Comics orientiert, was bedeuten würde, dass in der zweiten Staffel die Bände „Die Zeit des Nebels“ (Band 4) und „Über die See zum Himmel“ (Band 5) abgedreht werden.

In diesen Büchern kehrt der Sandman in die Hölle zurück und trifft dort (natürlich) auf Lucifer. Außerdem werden jede Menge Höllen-Dämonen auf die Erde/Menschen losgelassen.

Wer ist in der zweiten Staffel dabei?

"Sandman"-Erfinder Neil Gaiman ist bereit, mit der zweiten Staffel loszulegen Ekua King/Netflix

„Sandman“-Erfinder Neil Gaiman, der auch an der Produktion der Serie beteiligt ist, verspricht – sollte die Serie fortgesetzt werden – dass alle Lieblings-Figuren der ersten Staffel auch in der zweiten zu sehen sein werden. „Aber auch jede Menge neue Gesichter“, so der Autor in einem Interview.

Zu den Rückkehrern gehören:

Tom Sturridge als Morpheus / Sandman

Kirby Howell-Baptist als Death, der Schwester von Dream

Matthew der Rabe

Gwendoline Christie als Lucifer

Boyd Holbrook als der Korinther – Immerhin schien Morpheus vorzuhaben, die Figur wieder zu erwecken!

Jenna Coleman als Johanna Constantine

Mason Alexander Park als Dreams hinterhältiges Geschwister Desire – Die beiden haben sicher noch eine Rechnung offen

Lily Travers als Barbie spielt zumindest in den „Sandman“-Comics eine größere Rolle und könnte smit auch in der zweiten Staffel wichtiger werden

